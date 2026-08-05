Il Como accoglie Chalobah: doppio colpo per Fabregas | VIDEO CM

Il difensore inglese proveniente dal Chelsea è sbarcato in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Insieme a lui ecco anche Yan Couto

Il Como non si ferma sul mercato, doppio arrivo alla corte di Cesc Fabregas. Oltre a Yan Couto, il club lariano ha accolto in Italia anche Trevoh Chalobah.

Colpo di livello per la difesa del Como, considerando anche l’investimento da oltre 30 milioni di euro per assicurarsi dal Chelsea le prestazioni dell’inglese. Chalobah, classe ’99, era in uscita dai ‘Blues’ e nelle scorse settimane anche l’Inter si era mossa concretamente per il giocatore.

Calciomercato Como, colpo Chalobah dal Chelsea: visite e firma per l’inglese

Il centrale nato in Sierra Leone è atterrato nelle scorse ore a Milano e nel primo pomeriggio ha raggiunto Monza per sostenere le rituali visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto. “Sono pronto a iniziare, non vedo l’ora“, le prime parole di Chalobah.

💥 #Como – Visite mediche in corso a Monza per il nuovo acquisto Trevoh #Chalobah: “Sono pronto a iniziare” 💰 Il difensore inglese è sbarcato nelle scorse ore in Italia e arriva dal #Chelsea per 30 milioni di euro più bonus 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Medical test ongoing with Como for Trevoh… pic.twitter.com/7FeJdGkyZl — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 5, 2026

Il difensore inglese firmerà un accordo fino al 2031 con il Como e sarà il leader della retroguardia di Fabregas in vista della prossima stagione. Operazione importante per la società comasca, che dopo una lunga trattativa ha versato 30 milioni di euro più 3 di bonus nelle casse del Chelsea.

Yan Couto invece arriva in prestito con diritto di riscatto (fissato a 20 milioni) dal Borussia Dortmund. Anche per il laterale brasiliano contratto fino al giugno 2031 con il Como.