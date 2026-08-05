Inter, sprint Dimarco: quando può arrivare la firma

Aggiornamenti importanti in casa nerazzurra per quel che riguarda il futuro del laterale della Nazionale italiana.

Viene da una stagione straordinaria con la maglia dell’Inter che gli ha consentito di essere eletto MVP assoluto della Serie A 2025/2026. E ora Federico Dimarco è pronto a rinnovare il suo contratto che scade il prossimo 30 giugno 2027, anche se esiste una clausola di prolungamento unilaterale annuale fino al 2028.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, nelle prossime settimane i vertici societari nerazzurri incontreranno l’entourage di Dimarco per fare il punto della situazione: di recente, il laterale della Nazionale italiana ha cambiato agente, passando da Roc Narions ad Arturo Canales.

La sostanza non cambia. L’Inter ha tutta l’intenzione di blindare Dimarco ed è disposta ad offrire al calciatore un adeguamento dell’ingaggio che attualmente è di circa 4 milioni di euro netti stagione. Ne sapremo di più nelle prossime settimane e, come sempre, vi terremo aggiornati.