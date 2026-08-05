Infortunio Bisseck, attimi di paura nel derby Milan-Inter

Infortunio per Bisseck nel finale di Milan-Inter con il difensore che è dovuto uscire dal campo dopo uno scontro con Estupinan che, saltando, ha colpito alla testa il difensore dell’Inter.

Uscito dal campo accompagnato dallo staff medico, il difensore tedesco ha fatto fatica a tenersi in piedi e si è seduto a terra per recuperare le forze. Dopo i primi momenti di paura, non sembra essere nulla di grave con Bisseck che è sembrato stare meglio.

Restano da attendere, però, gli esami del caso per valutare le condizioni del giocatore.