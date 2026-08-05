Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio Bisseck, attimi di paura nel derby Milan-Inter

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Infortunio per Bisseck nel finale di Milan-Inter con il difensore che è dovuto uscire dal campo dopo uno scontro con Estupinan che, saltando, ha colpito alla testa il difensore dell’Inter.

Inter, rinnovo Bisseck
Infortunio di Bisseck nel derby in casa Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Uscito dal campo accompagnato dallo staff medico, il difensore tedesco ha fatto fatica a tenersi in piedi e si è seduto a terra per recuperare le forze. Dopo i primi momenti di paura, non sembra essere nulla di grave con Bisseck che è sembrato stare meglio.

Restano da attendere, però, gli esami del caso per valutare le condizioni del giocatore.

9324

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU