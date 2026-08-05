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Roma-Molina: tutto fatto, i dettagli dell’operazione

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La Roma ha chiuso l’affare Molina acquistando il laterale dall’Atletico Madrid. Rinforzo fondamentale per Gian Piero Gasperini con i giallorossi che mettono un altro tassello nella rosa.

Nahuel Molina
La Roma prende Molina (Ansa Foto) – calciomercato.it

18 milioni tra parte fissa e bonus, poco più di 3 milioni al giocatore tra parte fissa e bonus. Questi sono i dettagli dell’accordo tra i giallorossi, l’Atletico Madrid e il calciatore che torna così in Italia dopo l’avventura all’Udinese di diverse stagioni fa.

Sistemata quindi la fascia a disposizione di Gasperini che può contare su un altro colpo di livello internazionale.

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