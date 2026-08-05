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Il Napoli prova a beffare la Juve nella corsa al portiere, i dettagli

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Gli azzurri sfidano i bianconeri per il nuovo numero 1, ecco cosa sta succedendo nelle ultimissime ore. 

Napoli e Juventus sono pronte a darsi battaglia per il portiere. Entrambi i club, infatti, sono alla ricerca di un nuovo estremo difensore in vista della prossima stagione e avrebbero messo gli occhi sullo stesso obiettivo di mercato.

Atubolu esulta dopo aver parato un rigore
Atubolu (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il calciatore in questione è Noah Atubolu, classe 2002 tedesco di proprietà del Friburgo particolarmente abile nel parare i calci di rigore. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, nei prossimi giorni i suoi agenti arriveranno in Italia per ascoltare le offerte di Juve e Napoli e per fare luce sul futuro del 24enne nato a Friburgo in Brisgovia.

Il Napoli, al momento, sarebbe in vantaggio sulla Juve anche perché offrirebbe ad Atubolu la possibilità di disputare la prossima Champions League a differenza della Vecchia Signora. Chi la spunterà alla fine?

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