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Roma, torna di moda Rowe del Bologna: tutti i dettagli | CM

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Il nome del 23enne inglese torna sul taccuino della dirigenza giallorossa in vista del prossimo anno. 

Dopo aver preso Nahuel Molina dall’Atletico Madrid, la Roma è pronta a un nuovo importante sforzo economico per regalare a Gian Piero Gasperini il tanto atteso esterno d’attacco. Il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza giallorossa rimane quello di Antonio Nusa, ma l’affare con il Lipsia non è per nulla semplice viste le cifre in ballo (55-60 milioni di euro) e, dunque, occhio alle alternative.

Gasperini furioso in panchina
Gasperini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Proprio in queste ore la Roma – secondo alcune indiscrezione raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – sarebbe tornata a bussare alla porta del Bologna per Jonathan David Henry Rowe, classe 2003 inglese. L’ex Marsiglia è dotato di una grande tecnica, ha passo e può essere impiegato sia a destra che a sinistra: Rowe ha un contratto con i rossoblu fino al 30 giugno 2029 e una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro, una cifra importante ma sicuramente più alla portata della Roma rispetto a quelle per Nusa.

Giallorossi, dunque, pronti a mettere a segno un altro colpo in entrata dopo Molina e a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo a disposizione di Gasperini in vista della prossima stagione.

 

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