KO nell’ultimo allenamento: le scelte di Spalletti per Juve-Inter

Rifinitura a Perth per la Juventus in vista del Derby australiano contro i nerazzurri. Un giocatore a rischio nello scacchiere bianconero: le ultime di formazione

Allenamento di rifinitura per la Juventus in vista del test di lusso e tutto italiano di domani a Perth contro l’Inter.

La squadra bianconera prepara il Derby d’Italia in terra australiana e Spalletti potrebbe rinunciare a Federico Gatti per la sfida contro la formazione allenata da Chivu. Il difensore di Rivoli – come appreso da Calciomercato.it – è alle prese con un affaticamento muscolare alla coscia sinistra e le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore.

Juventus, Gatti in dubbio e Yildiz in panchina: la probabile formazione contro l’Inter

Gatti anche a scopo precauzionale potrebbe così restare fuori dall’incrocio con l’Inter, non destano particolari preoccupazioni invece Kelly, Celik e Zhegrova che hanno svolto una seduta personalizzata per la gestione dei carichi.

C’è grande attesa in casa Juve per l’esordio dei nuovi acquisti Alajbegovic e Kolo Muani, con il talento bosniaco che potrebbe partire dal primo minuto nel match di Perth. A centrocampo probabile conferma per Douglas Luiz, mentre Yildiz dovrebbe partire nuovamente dalla panchina come nella sfida contro il Chelsea. Possibile spazio dall’inizio per Koopmeiners e David, entrambi nella lista dei partenti sul mercato.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; David