Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

C’è anche una big di Serie A su Darmian: contatto diretto con l’entourage

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il difensore di Legnano è attualmente svincolato dopo l’addio all’Inter: ecco le ultime sul suo futuro. 

Darmian in azione con l'Inter
Darmian (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A 36 anni Matteo Darmian non ne vuole assolutamente sapere di appendere gli scarpini al chiodo ed è pronto a tornare in campo. Il difensore di Legnano è attualmente svincolato dopo l’avventura all’Inter dal 2020 al 2026 e nei prossimi giorni sono attese novità importanti sul suo futuro.

Darmian piace a Torino, Parma e Sassuolo ma occhio anche ad un’altra compagine di Serie A: secondo quanto riferito in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’, il difensore classe ’89 sarebbe finito a sorpresa nel mirino della Roma che cerca un nuovo innesto per le corsie laterali di Gasperini. Ci sarebbe stato addirittura un primo contatto diretto tra la dirigenza giallorossa e l’entourage di Darmian e, dunque, attenzione a questa pista che potrebbe diventare incandescente nei prossimi giorni.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 470 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4553

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

2 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie