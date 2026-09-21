C’è anche una big di Serie A su Darmian: contatto diretto con l’entourage

Il difensore di Legnano è attualmente svincolato dopo l’addio all’Inter: ecco le ultime sul suo futuro.

A 36 anni Matteo Darmian non ne vuole assolutamente sapere di appendere gli scarpini al chiodo ed è pronto a tornare in campo. Il difensore di Legnano è attualmente svincolato dopo l’avventura all’Inter dal 2020 al 2026 e nei prossimi giorni sono attese novità importanti sul suo futuro.

Darmian piace a Torino, Parma e Sassuolo ma occhio anche ad un’altra compagine di Serie A: secondo quanto riferito in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’, il difensore classe ’89 sarebbe finito a sorpresa nel mirino della Roma che cerca un nuovo innesto per le corsie laterali di Gasperini. Ci sarebbe stato addirittura un primo contatto diretto tra la dirigenza giallorossa e l’entourage di Darmian e, dunque, attenzione a questa pista che potrebbe diventare incandescente nei prossimi giorni.