De Rossi e Stroppa a rischio, la situazione in Serie A

L’ultima giornata di Serie A ha messo a rischio due panchine con Genoa e Venezia che hanno perso rispettivamente contro Parma e Lazio.

Le posizioni di Daniele De Rossi e Giovanni Stroppa sono a rischio dopo le prime cinque giornate di campionato con le società che stanno riflettendo sul futuro delle proprie panchine.

In questo momento non sembra esserci intenzione di esonerare De Rossi in casa rossoblu con il Genoa pronto a proseguire ancora con l’ex Roma. Da capire, invece, quello che sarà il destino di Stroppa, con il Venezia ancora inchiodato a zero punti dopo cinque giornate.