Palmisani nel mirino della Juventus: la strategia bianconera

Lorenzo Palmisani è uno dei protagonisti dell’ottimo inizio di campionato del Frosinone con il portiere che ha fatto molto bene in particolare contro il Como.
Classe 2004, l’estremo difensore del Frosinone sta vivendo un ottimo avvio di campionato ed ha attirato l’attenzione di diverse big, in particolare quella della Juventus.
I bianconeri, dopo aver preso Vicario dal Tottenham, continuano a seguire con attenzione anche altri profili per la propria porta con il portiere del Frosinone che potrebbe essere acquistato anche a gennaio e lasciato in prestito ai ciociari fino alla fine del campionato in corso.
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