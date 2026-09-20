PAGELLE e TABELLINO Juventus-Atalanta 2-0: Conceicao e Bremer rilanciano Spalletti

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium valido per la 5° giornata del campionato di Serie A. I bianconeri conquistano i 3 punti grazie alle reti del nazionale portoghese e del difensore brasiliano

La Juventus torna al successo anche in campionato dopo la scorpacciata di reti in Europa League contro il NEC.

I bianconeri stendono l’Atalanta dell’ex Sarri grazie alle marcature – una per tempo – di Conceicao e Bremer. Il frizzante portoghese sfrutta al meglio l’assist di Celik, mentre il centrale brasiliano salta più in alto di tutti sul corner calciato dal neoentrato Zhegrova.

Kolo Muani salva sulla linea sull’incornata di Kristensen, con l’Atalanta che recrimina per la trattenuta in area nel primo tempo di Kalulu su Rowe.

Voti, Top e Flop di Juve-Atalanta: Kolo Muani salva, Kalulu graziato

JUVENTUS

TOP: Conceicao 7,5 – Si sblocca dopo diversi tentativi, trovando il primo centro stagionale. Inserimento perfetto sul cross di Celik e sinistro in buca imprendibile per Carnesecchi. Gol che vale tantissimo: per il resto sgasa come al solito e non dà respiro al malcapitato Bernasconi. Tassello fondamentale per Spalletti

FLOP: Kalulu 5 – Sempre a rincorrere sugli allunghi di Rowe, viene graziato dall’arbitro Zufferli sulla trattenuta in area ai danni dell’ex Bologna. Conferma il periodo poco brillante e un inizio di stagione lontano dai suoi abituali standard. Annebbiato

Vicario 6,5

Kalulu 5

Bremer 7

Lucumì 6,5

Celik 7

Douglas Luiz 6,5

McKennie 6,5 (86′ Woltemade SV)

Conceicao 7,5 (72′ Zhegrova 6,5)

(72′ Zhegrova 6,5) Nico Gonzalez 7 (72′ Koopmeiners 6)

Alajbegovic 5,5 (46′ Sarr 6)

Kolo Muani 7 (89′ Kelly SV)

All. Spalletti 7

ATALANTA

TOP: Rowe 6,5 – Pericolo costante sul lato destro della difesa juventina. Kalulu lo stende ma per l’arbitro non c’è rigore, a inizio ripresa impegna severamente Vicario. Spina nel fianco

FLOP: Bernasconi 4,5 – Soffre l’intraprendenza di Conceicao e si perde colpevolmente il ‘folletto’ portoghese sul vantaggio bianconero. Non pervenuto in proiezione offensiva: l’anello debole della retroguardia orobica

Carnesecchi 6,5

Bellanova 5,5

Kristensen 5,5

Scalvini 5

Bernasconi 4,5

Samardzic 6 (63′ Raspadori 5)

Kessie 5,5 (72′ Gaetano 5,5)

Ederson 5,5

De Ketelaere 6

Krstovic 5 (72′ Scamacca 5)

Rowe 6,5 (84′ Elmas SV)

(84′ Elmas SV) All. Sarri 5,5

ARBITRO: Zufferli 5

Serie A, il tabellino di Juventus-Atalanta: Spalletti torna al successo in campionato

La Juve si ritrova anche in campionato e non dà scampo all’Atalanta nel posticipo dell’Allianz Stadium. Conceicao e Bremer fanno sorridere Spalletti, a Kolo Muani manca solo il gol. Rowe e Carnesecchi non bastano a Sarri, pomeriggio da dimenticare per Bernasconi.

JUVENTUS-ATALANTA 2-0

28′ Conceicao; 77′ Bremer

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Douglas Luiz, McKennie (86′ Woltemade); Conceicao (72′ Zhegrova), Nico Gonzalez (72′ Koopmeiners), Alajbegovic (46′ Sarr); Kolo Muani (89′ Kelly). A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Rugani, Pagnutto, Makiobo. Allenatore: Spalletti

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Samardzic (63′ Raspadori), Kessie (72′ Gaetano), Ederson; De Ketelaere, Krstovic (72′ Scamacca), Rowe (84′ Elmas). A disposizione: Pompei, Sportiello, Pasalic, Kolasinac, Obric, Mirra, Zalewski, Zappacosta. Allenatore: Sarri

Arbitro: Zufferli (sez. Udine)

VAR: Marini

Ammoniti: Kristensen (A), Conceicao (J), Kessie (A)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 3′; presenti 40.351 spettatori per la sfida dell’Allianz Stadium