Juve-Atalanta, chi gioca tra Alajbegovic e Conceicao: le ultimissime

Cresce l’attesa per la super sfida in programma questo pomeriggio alle ore 18,00: ecco le ultime da Torino.
La Juventus si appresta ad ospitare l’Atalanta in una delle gare più attese di questo turno di campionato. I bianconeri hanno raccolto appena un punto negli ultimi 180′ di Serie A, mentre la squadra di Sarri viene da due sconfitte di fila contro Roma e Cagliari.
Spalletti conferma la difesa a tre vista in Europa League contro il NEC e Sarr in mezzo al campo accanto a Douglas Luiz. Ballottaggio per il ruolo di trequartista alle spalle dell’unica punta Kolo Muani, con Alajbegovic (leggermente favorito) e Conceicao che si contendono una maglia. Ecco le probabili formazioni:
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Nico González, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi, Bellanova, Kristensen, Scalvini, Kolasinac, Kessie, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Maurizio Sarri
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