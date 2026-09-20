Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Juve-Atalanta, chi gioca tra Alajbegovic e Conceicao: le ultimissime

Foto dell'autore

Cresce l’attesa per la super sfida in programma questo pomeriggio alle ore 18,00: ecco le ultime da Torino. 

La Juventus si appresta ad ospitare l’Atalanta in una delle gare più attese di questo turno di campionato. I bianconeri hanno raccolto appena un punto negli ultimi 180′ di Serie A, mentre la squadra di Sarri viene da due sconfitte di fila contro Roma e Cagliari.

Conceicao disponibile contro l'Inter
Francisco Conceicao (Ansa) – Calciomercato.it

Spalletti conferma la difesa a tre vista in Europa League contro il NEC e Sarr in mezzo al campo accanto a Douglas Luiz. Ballottaggio per il ruolo di trequartista alle spalle dell’unica punta Kolo Muani, con Alajbegovic (leggermente favorito) e Conceicao che si contendono una maglia. Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Nico González, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi, Bellanova, Kristensen, Scalvini, Kolasinac, Kessie, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Maurizio Sarri

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 461 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4533

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

5 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

6 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie