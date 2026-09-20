Juventus, il sogno per il prossimo anno si chiama Carnesecchi: quanta concorrenza

I bianconeri cercano un top assoluto tra i pali nonostante l’arrivo di Vicario, ecco il possibile scenario.
Tra poche ore sfiderà la Juventus nella delicata gara del quinto turno di Serie A, ma Marco Carnesecchi potrebbe indossare la casacca bianconera nel corso della prossima stagione. L’estremo difensore dell’Atalanta è il principale obiettivo di mercato di Carnevali per la porta e il terribile infortunio occorso a Grabara rende ancora più calda questa pista.
Lo riferisce l’edizione di oggi di ‘Tuttosport’, secondo cui la Juve proverà sicuramente a ingaggiare Carnesecchi l’anno prossimo, ma serve la qualificazione alla Champions League per convincere il 26enne originario di Rimini che vanta tantissimi estimatori in Italia (Inter) e all’estero (Premier League).
Carnesecchi, che è legato alla Dea da un contratto fino al 30 giugno 2028, ha una valutazione di mercato tra i 40 e i 50 milioni di euro: cifre sicuramente importanti che, però, non spaventano la Juventus.
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