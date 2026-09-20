Roma-Inter, infortunio per Wesley: il punto

Tegola pesante dopo l’emozionante sfida dello Stadio Olimpico

Spettacolo, gol, grandi emozioni, ma non solo. Roma-Inter ha portato in dote anche qualche strascico fisico che hanno messo subito in allarme i due allenatori. Il dispendio energetico è stato, d’altronde, molto alto e a pagarne dazio è stato uno dei fedelissimi di Gian Piero Gasperini.

Dopo la sfida di ieri, Wesley ha infatti riportato un risentimento muscolare alla coscia destra. Un infortunio che gli impedirà di rispondere alla chiamata della Seleçao. Dopo aver saltato i Mondiali, il numero 43 giallorosso sarà ancora una volto costretto a rinunciare agli impegni con il Brasile.