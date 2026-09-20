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Roma-Inter, infortunio per Wesley: il punto

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Tegola pesante dopo l’emozionante sfida dello Stadio Olimpico

Spettacolo, gol, grandi emozioni, ma non solo. Roma-Inter ha portato in dote anche qualche strascico fisico che hanno messo subito in allarme i due allenatori. Il dispendio energetico è stato, d’altronde, molto alto e a pagarne dazio è stato uno dei fedelissimi di Gian Piero Gasperini.

Wesley durante Roma-Inter
Roma-Inter, infortunio per Wesley: il punto (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo la sfida di ieri, Wesley ha infatti riportato un risentimento muscolare alla coscia destra. Un infortunio che gli impedirà di rispondere alla chiamata della Seleçao. Dopo aver saltato i Mondiali, il numero 43 giallorosso sarà ancora una volto costretto a rinunciare agli impegni con il Brasile.

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