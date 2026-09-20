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Voti Fiorentina-Napoli, le pagelle della sfida: De Gea super, delude De Bruyne

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Si è appena conclusa una delle sfide più attese della quinta giornata del campionato di Serie A, ecco com’è andata.

Fiorentina e Napoli non vanno oltre il pareggio nell’anticipo di mezzogiorno della quinta giornata di Serie A: finisce 1-1 al termine di una sfida scoppiettante e ricca di occasioni da una parte e dell’altra. La squadra di Allegri passa in vantaggio grazie alla rete di Gilmour che è abile a concretizzare uno splendido schema dei suoi compagni di squadra, ma la Fiorentina preme e pareggia nella ripresa con una conclusione di Jimenez, deviata da Marin.

Juventus, De Gea nel mirino
De Gea (Ansa) – Calciomercato.it

Ecco tabellino e voti della sfida tra Fiorentina e Napoli:

MARCATORI: 23′ Gilmour (N), 51′ Jimenez (F)

FIORENTINA: De Gea 7; Jimenez 6,5, Dragusin 6,5, Ranieri 6 (85′ Pongracic sv), Viery 5 (46′ Valdepenas 6); Ndour 6,5, Fagioli 6, Atta 5,5 (66′ Goncalves 6); Mastantuono 6, Pellegrino 5,5 (66′ Beto 5,5), Njie 5,5 (80′ Gnonto sv). All. Vanoli 6

NAPOLI: Milinkovic-Savic 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Rafa Marin 5,5, Olivera 6; Gilmour 7, Lobotka 6 (90′ Anguissa sv), De Bruyne 5,5; Politano 6,5 (73′ Favasuli 6,5), Hojlund 5,5 (58′ Lucca 5,5), Lang 5,5 (58′ Neres 6). All. Allegri 6

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