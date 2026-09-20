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Milan-Lecce, clamorosa decisione su Moreira: cosa succede

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La sfida tra rossoneri e giallorossi avrà inizio alle ore 20:45, ecco le ultime di formazione.

Il Milan ospita il Lecce nel posticipo della quinta giornata di Serie A e punta a rialzare immediatamente la testa dopo il pareggio in rimonta in campionato contro la Lazio e la sconfitta interna contro il Benfica in Europa League.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il tecnico Amorim conferma l’ormai collaudato 3-4-2-1 e gli esterni Chukwueze ed Estupinan nonostante la doppietta di Moreira con la Lazio. Il 22enne belga, dunque, si accomoda almeno inizialmente in panchina. Saelemaekers e Pulisic, invece, agiranno alle spalle dell’unica punta Ramos. Ecco il probabile undici del Milan contro il Lecce:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Saelemaekers, Pulisic; Ramos. All. Ruben Amorim

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