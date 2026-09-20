Grabara ko, emergenza Juve tra i pali: chi può arrivare

Gravissimo infortunio al ginocchio per il portiere polacco, i bianconeri si ritrovano nuovamente senza un vice di Vicario.
Continua la maledizione infortuni in casa Juventus che perde anche Grabara per 6-7 mesi. “A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato durante l’allenamento di questo pomeriggio, Kamil Grabara è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni a consulti ortopedici per definire l’iter terapeutico“, questo il comunicato ufficiale che non lascia troppo spazio a interpretazioni.
La Juve ha adesso due strade per ovviare a questo ennesimo infortunio. O promuovere in prima squadra Riccardo Radu, portiere classe 2007 della Next Gen, oppure attingere dal mercato degli svincolati cresciuti in un vivaio italiano ed effettuare un tentativo per Alessio Cragno, attualmente senza squadra dopo l’ultima esperienza con la maglia del Sudtirol. Quale sarà la decisione definitiva dei vertici societari bianconeri?
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