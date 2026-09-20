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Juve forte su Romano, emissari al lavoro: tutti i dettagli

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Il centrocampista svizzero naturalizzato italiano è la vera e propria rivelazione di questa prima parte di stagione. 

Alle porte c’è un match importante come quello contro l’Atalanta da preparare nel migliore dei modi, ma la Juventus monitora con grandissima attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti con innesti di qualità.

Pagelle e voti di Sassuolo-Juventus
Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Proprio in tal senso, la dirigenza di corso Galileo Ferraris si sarebbe messa sulle tracce di Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 in prestito dalla Roma al Cagliari: il 20enne nato a Winterthur piace anche a Inter e Napoli ma – stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira – Carnevali e Massara sarebbero al lavoro per anticipare la concorrenza e per assicurarsi uno dei più grandi gioielli del panorama calcistico nazionale. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane e come sempre vi terremo aggiornati. 

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