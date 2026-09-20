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Da Adzic a Varela: gli occhi di Juventus e Bologna al ‘Brianteo’ | CM

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Il talento montenegrino e il bomber portoghese protagonisti di Monza-Sassuolo: tra gli osservati speciali anche Robinson e Bakola

Il Monza trova la prima vittoria in campionato, trascinato da Gustavo Varela. Il bomber portoghese firma la seconda doppietta italiana e sale a quota 6 reti tra campionato e Coppa Italia in appena 5 partite.

Adzic e Varela protagonisti di Monza-Sassuolo
Adzic e Varela osservati speciali (Ansa) – Grafica Calciomercato.it

Il classe 2005 arrivato a titolo definitivo dal Benfica ha già attirato le attenzioni di alcuni club di Serie A, tra cui figura anche il Bologna che ieri sera al ‘Brianteo’ era presente con Giovanni Sartori come raccolto da Calciomercato.it. Tra gli osservati speciali del Dt felsineo c’era Varela, oltre al compagno di squadra (ma di proprietà del Southampton) Jay Robinson.

La Juve e Sartori in tribuna per Monza-Sassuolo: tutti gli obiettivi di mercato

Pure il fantasista inglese si sta mettendo in grande evidenza alla corte di Juric, mentre sponda Sassuolo un profilo che piace da diverso tempo a Sartori è Vasilije Adzic.

L’uomo mercato del Bologna ha provato l’affondo sul baby montenegrino sia a gennaio che in estate, senza però trovare l’intesa con la Juventus. Il club bianconero conserva il controriscatto dal Sassuolo e con i suoi emissari monitora costantemente la crescita del classe 2006 come successo anche venerdì al ‘Brianteo’.

Gli scout della ‘Vecchia Signora’ inoltre hanno seguito con attenzione sia lo stesso Varela che Darryl Bakola, con il 18enne talento francese che si è già ritagliato un ruolo da protagonista nella squadra di Aquilani. 

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