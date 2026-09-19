Tedesco può tornare subito in panchina dopo l’addio al Bologna, la destinazione

Ecco cosa sta succedendo in queste ultimissime ore: l’ex Bologna può ripartire immediatamente.
Mercoledì 16 settembre è stato esonerato dal Bologna dopo un inizio di stagione a dir poco complicato, ma a distanza di pochissimi giorni Domenico Tedesco potrebbe tornare immediatamente in panchina. La clamorosa indiscrezione arrivare direttamente dalla Germania.
Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’, il 41enne originario di Rossano sarebbe in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Borussia Monchengladbach, che è partito malissimo in Bundesliga con tre sconfitte in altrettante partire e che ha portato all’esonero di Eugen Polanski.
Tedesco non si opporrebbe a un ritorno in Germania, dove ha già guidato in passato Schalke 04 e Lipsia, ma dovrebbe prima liberarsi del contratto in essere con il Bologna attraverso una risoluzione.
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