Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Tedesco può tornare subito in panchina dopo l’addio al Bologna, la destinazione

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Ecco cosa sta succedendo in queste ultimissime ore: l’ex Bologna può ripartire immediatamente. 

Mercoledì 16 settembre è stato esonerato dal Bologna dopo un inizio di stagione a dir poco complicato, ma a distanza di pochissimi giorni Domenico Tedesco potrebbe tornare immediatamente in panchina. La clamorosa indiscrezione arrivare direttamente dalla Germania.

Belgio, è ufficiale: Domenico Tedesco nuovo allenatore
Domenico Tedesco – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’, il 41enne originario di Rossano sarebbe in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Borussia Monchengladbach, che è partito malissimo in Bundesliga con tre sconfitte in altrettante partire e che ha portato all’esonero di Eugen Polanski.

Tedesco non si opporrebbe a un ritorno in Germania, dove ha già guidato in passato Schalke 04 e Lipsia, ma dovrebbe prima liberarsi del contratto in essere con il Bologna attraverso una risoluzione.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 451 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4509

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie