Pagelle Roma-Inter 2-2, i voti della sfida: doppiette per Koné e Lautaro

Termina 2-2 la partita tra Roma e Inter con i nerazzurri che riescono a rimontare il doppio vantaggio dei padroni di casa e trovare un punto all’Olimpico.
Giallorossi avanti grazie alla doppietta di Koné nel primo tempo, ma nella ripresa è Lautaro Martinez a trovare il pareggio con una doppietta che permette agli uomini di Chivu di restare al primo posto in classifica, proprio insieme agli uomini di Gasperini. Andiamo a vedere i voti della sfida.
ROMA-INTER 2-2
ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6,5 (60′ Ndicka 6), Balerdi 6,5 (66′ Ghilardi 5,5), Hermoso 6 (82′ Koulierakis 6); Molina 6 (60′ Rensch 6), Cristante 6,5, Koné 8 (60′ Pisilli 5,5), Wesley 6; Dybala 6,5, Soulé 6,5; Malen 6
INTER (3-5-2): Martinez 6,5; Bisseck 6, Akanji 5,5, Bastoni 5,5 (63′ Luis Henrique 6); Diouf 6,5, Barella 6, Zielinski 6, Jones 5 (54′ Sucic 6,5), Dimarco 5,5 (54′ Carlos Augusto 6,5); Lautaro 8 (90′ Bonny sv), Thuram 6,5 (90′ Pio Esposito sv).
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