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Emergenza infinita per la Juventus: lesione al ginocchio e 6 mesi di stop

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Nuovo grave infortunio per la squadra bianconera: si prospetta un lunghissimo stop. Gli aggiornamenti dalla Continassa

Ancora una tegola pesante per la Juventus. Emil Grabara è rimasto vittima di un grave infortunio nell’ultimo allenamento, alla vigilia della sfida di campionato all’Allianz Stadium contro l’Atalanta.

Juventus, Spalletti perde anche Grabara
Spalletti perde anche Grabara (Ansa) – Calciomercato.it

Il portiere polacco e nuovo acquisto ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nella rifinitura alla Continassa, dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto nelle scorse ore al J-Medical. Grabara – come si legge nel comunicato della Juve – sarà sottoposto nei prossimi giorni a nuovi accertamenti per definire le modalità di intervento e i tempi di recupero.

Lungo stop per Grabara: la Juve torna sul mercato?

In caso di operazione al ginocchio stagione compromessa per il 27enne estremo difensore, che rischia un lunghissimo stop di almeno sei mesi e un ritorno in campo non prima di marzo.

Juventus, Grabara sbarca a Torino
Kamil Grabara ai box per infortunio – Foto Calciomercato.it

Grabara era sbarcato lo scorso agosto a Torino per sostituire Perin come vice Vicario e aveva esordio giovedì in Europa League nel rotondo successo sul NEC. Non è da escludere che la dirigenza della Juventus intervenga sul mercato degli svincolati per tamponare l’assenza del polacco, altrimenti dalla Next Gen potrebbe essere promosso in prima squadra il giovane Radu.

La maledizione infortuni continua per la squadra bianconera, con Spalletti sempre più in emergenza. Grabara si aggiunge infatti alle defezioni dei lungodegenti Yildiz, Locatelli, Thuram, Ekhator, Boga e Cabal.

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