Milan, nuova svolta Pulisic: cosa cambia

Cresce l’attesa per la sfida tra Milan e Lecce che avrà inizio domenica sera alle ore 20,45.
Il Milan si prepara per il posticipo di campionato contro il Lecce, valido per la quinta giornata di Serie A e in programma domenica 20 settembre alle ore 20,45. Amorim pensa ad alcune novità di formazione dopo il pesantissimo ko interno contro il Benfica all’esordio in Europa League.
Secondo quanto evidenziato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, Christian Pulisic sarà schierato titolare per la prima volta in questa stagione: l’attaccante statunitense si è messo ormai alle spalle i problemi fisici accusati nell’ultimo periodo e vuole trascinare i rossoneri in un momento delicato come questo.
Oltre a Pulisic, saranno sicuramente titolari il difensore spagnolo Mario Gila e il centrocampista francese Adrien Rabiot.
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