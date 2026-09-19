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Esonero De Zerbi, Tottenham di nuovo ko: panchina rovente

Foto dell'autore

Il Tottenham ha perso anche oggi contro l’Aston Villa per 2-3 con Roberto De Zerbi che ora vede a forte rischio la propria panchina.

Roberto De Zerbi urla a bordo campo
Tottenham, De Zerbi a rischio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gli Spurs, eliminati anche dalla coppa da parte del Liverpool, stanno vivendo un pessimo inizio di stagione nonostante il calciomercato dispendioso vissuto durante questa estate.

La lunga sosta che osserveranno i club europei per via degli impegni delle nazionali in Nations League potrebbe dare la possibilità alle società di valutare cambi alla guida tecnica con diversi allenatori sulla graticola. Tra questi, considerati i risultati ottenuti, c’è Roberto De Zerbi.

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1 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

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Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

3 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

4 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

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