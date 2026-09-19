Esonero De Zerbi, Tottenham di nuovo ko: panchina rovente

Il Tottenham ha perso anche oggi contro l’Aston Villa per 2-3 con Roberto De Zerbi che ora vede a forte rischio la propria panchina.
Gli Spurs, eliminati anche dalla coppa da parte del Liverpool, stanno vivendo un pessimo inizio di stagione nonostante il calciomercato dispendioso vissuto durante questa estate.
La lunga sosta che osserveranno i club europei per via degli impegni delle nazionali in Nations League potrebbe dare la possibilità alle società di valutare cambi alla guida tecnica con diversi allenatori sulla graticola. Tra questi, considerati i risultati ottenuti, c’è Roberto De Zerbi.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 441 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?