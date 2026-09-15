Adzic senza pietà: torna alla Juve per meno di 2 milioni

Il giovane centrocampista montenegrino ha dato un dispiacere alla ‘sua’ Juventus nel match di campionato vinto all’ultimo respiro dal Sassuolo

É stato proprio lui a punire la ‘Vecchia Signora’ e infliggere la prima sconfitta stagionale ai bianconeri di Spalletti.

Un anno dopo la prodezza nell’incredibile 4-3 contro l’Inter, stavolta con la casacca del Sassuolo e sempre all’ultimo respiro ha messo KO la ‘sua’ Juventus. Vasilje Adzic ha deciso al 94’ il folle match del ‘Mapei Stadium’, dopo la doppia rimonta ospite con protagonista l’imprendibile Zhegrova.

Il montenegrino era subentrato nella ripresa e complice l’harakiri bianconero sull’ultima azione della gara ha dato un dispiacere ai suoi ex compagni di squadra.

Calciomercato Juve, la formula e il prezzo per il ritorno di Adzic

Adzic è al terzo centro stagionale tra campionato e Coppa Italia, dopo l’arrivo nell’ultimo mercato estivo alla corte di Aquilani.

Il Sassuolo lo ha prelevato in prestito oneroso (500 mila euro), con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. La Juve però non ha voluto perdere il controllo sul giovane centrocampista, inserendo nell’operazione un controriscatto da 13,7 milioni di euro. In sostanza, la ‘Vecchia Signora’ verserebbe come differenza 1,7 milioni nelle casse degli emiliani per riprendersi il prossimo anno il classe 2006.

L’obiettivo è ripotarlo più maturo e pronto per giocarsi una maglia da titolare alla Continassa. La dirigenza juventina crede infatti molto nelle potenzialità di Adzic e non ha mai aperto questa estate alla cessione definitiva malgrado diverse richieste provenienti dalla Serie A e dall’estero.