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PAGELLE e TABELLINO Sassuolo-Juventus 3-2: l’ex Adzic punisce Spalletti all’ultimo respiro

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Voti, top e flop del match del ‘Mapei Stadium’ valevole per la 4° giornata del campionato di Serie A. La doppietta di Zhegrova non basta ai bianconeri 

Partita folle nel finale al ‘Mapei Stadium’, con la Juventus che cade per la prima volta in campionato per mano di un ottimo Sassuolo.

Sassuolo-Juve, pagelle e tabellino
Top e Flop di Sassuolo-Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

All’ultimo respiro è l’ex Adzic a punire Spalletti, che si era rimesso in carreggiato con l’ingresso in campo dello scatenato Zhegrova. Il kosovaro però non basta per evitare una pesante sconfitta alla ‘Vecchia Signora’ dopo le reti di Esposito e Bowie.

Kolo Muani ancora un fantasma, malissimo Koopmeiners e Kalulu. Brilla il solito Berardi nella formazione di casa, pimpante Alajbegovic.

Pagelle, Top e Flop di Sassuolo-Juve: super Esposito, Koopmeiners bocciato

SASSUOLO

TOP: Esposito 7,5 – Berardi inventa, mentre nel finale Bowie e l’ex Adzic fanno malissimo alla Juventus. Il vero spauracchio della difesa bianconera è però l’ex Cagliari, che apre le danze con un guizzo da centravanti di razza. Gol da copertina, ma anche tanto lavoro sporco per i compagni. Indiavolato

FLOP: Doig 5 – Soffre le folate e i movimenti del brevilineo Conceicao. L’anello debole della difesa di casa, fa arrabbiare anche Berardi dopo una ripartenza che poteva che poteva essere letale per la Juventus. Nell’ultima mezz’ora paga dazio anche sull’incontenibile Zhegrova

  • Muric 5,5
  • Cinquegrano 5,5
  • Idzes 6,5 (80′ Caleta-Car SV)
  • Leysen 6
  • Doig 5
  • Lipani 5,5 (55′ Bakola 6,5)
  • Matic 7
  • Thorstvedt 6,5 (70′ Adzic 7)
  • Berardi 7 (70′ Dominguez 5,5)
  • Esposito 7,5 (70′ Bowie 7)
  • Lauriente 6,5
  • All. Aquilani 7,5

JUVENTUS

TOP: Zhegrova 7,5 – Ingresso in campo da urlo, insieme ad Alajbegovic tiene in piedi la Juventus al ‘Mapei Stadium’. Prime firme in maglia bianconera e pericolo costante per la difesa di casa. Alla fine però il kosovaro non basta per evitare il peggio a Spalletti

FLOP: Koopmeiners 4,5 – Senza capitan Locatelli tocca all’olandese affiancare Douglas Luiz, ma ancora una volta l’ex Atalanta fallisce la prova del nove dopo un incoraggiante inizio di stagione. Idee confuse e poca verticalità, spreca maldestramente l’assist di Conceicao calciando in bocca a Muric

  • Vicario 6
  • Kalulu 4,5
  • Bremer 5
  • Lucumì 5,5 (46′ Kelly 5,5)
  • Celik 5,5
  • Douglas Luiz 6,5
  • Koopmeiners 4,5 (70′ Sarr 5,5)
  • Conceicao 6 (60′ Zhegrova 7,5)
  • Nico Gonzalez 6 (60′ Woltemade 5)
  • Alajbegovic 7 (88′ Oboavwodou SV)
  • Kolo Muani 4,5
  • All. Spalletti 4

ARBITRO: Sacchi 6,5

Serie A, il tabellino di Sassuolo-Juventus: Zhegrova non basta a Spalletti

Altalena di emozioni a Reggio Emilia: alla fine è il Sassuolo di Aquilani a spuntarla al 94’ grazie al destro a giro dell’ex Adzic, subentrato nella ripresa e in prestito alla squadra neroverde. Non basta neanche la doppietta di Zhegrova a salvare stavolta Spalletti, alla prima sconfitta stagionale. Un ko che fa malissimo e che mette subito in salita il campionato della Juventus.

Pagelle e voti di Sassuolo-Juventus
La delusione di Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

SASSUOLO-JUVENTUS 3-2
65′ Esposito (S); 82’e 92′ Zhegrova (J); 88′ Bowie (S); 94′ Adzic (S)

Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes (80′ Caleta-Car), Leysen, Doig; Lipani (55′ Bakola), Matic, Thorstvedt (70′ Adzic); Berardi (70′ Dominguez), Esposito (70′ Bowie), Lauriente. A disposizione: Nyarko, Turati, Ghion, Skjellerup, Van der Brempt, Odenthal, Obrador, Kakari, Pierini. Allenatore: Aquilani

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì (46′ Kelly), Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners (70′ Sarr); Conceicao (60′ Zhegrova), Nico Gonzalez (60′ Woltemade), Alajbegovic (88′ Oboavwodou); Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Owusu, Pagnucco. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Sacchi (sez. Macerata)
VAR: Ghersini
Ammoniti: Lucumì (J), Lipani (S), Douglas Luiz (J), Leysen (S)
Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 4′; presenti 16.703 spettatori per la gara del ‘Mapei Stadium’

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