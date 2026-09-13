Pagelle Napoli-Bologna 1-0, voti e tabellino della sfida

Si è conclusa la partita tra Napoli e Bologna valida per la quarta giornata di Serie A, andiamo a vedere i voti e il tabellino della sfida.
La sfida tra Napoli e Bologna si è conclusa con la vittoria degli azzurri grazie alla rete di Lobotka, ben imbeccato da Favasuli, entrato nel migliore dei modi nella ripresa . Andiamo a vedere i voti della sfida.
NAPOLI-BOLOGNA 1-0
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Rafa Marin 6,5, Spinazzola 6,5; Gilmour 6, Lobotka 7, De Bruyne 6; Politano 5,5 (46′ Favasuli 7), Hojlund 6 (75′ Lucca 6), Vergara 5 (46′ Lang 6,5). Allenatore Allegri
BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina 6; Holm 5,5, Heggem 6, Theate 6, Miranda 6; Pobega 4,5 (Libra 5), Ferguson 6, Amondarain 5 (66′ Moro 5); Bernardeschi 5,5 (82′ Mbangula sv), Piccoli 5 (58′ Odgaard 5), Cambiaghi 5,5 (82′ Enem sv). Allenatore Tedesco
MARCATORI: Lobotka
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