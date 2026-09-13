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Inter, l’annuncio di Chivu: “Torna Dimarco”. La conferma su Spence

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Le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro alla vigilia del match di San Siro contro i friulani: tutti gli aggiornamenti da Appiano Gentile

L’Inter prepara la sfida di domani sera con l’Udinese, posticipo serale della quarta giornata del campionato di Serie A.

Inter, Chivu in conferenza
Cristian Chivu in conferenza stampa (Ansa) – Calciomercato.it

Dopo la rifinitura odierna ha parlato in conferenza stampa Cristian Chivu, che ha annunciato un recupero importante per la gara di San Siro contro i friulani: “Dimarco oggi si è allenato ed è a disposizione. Spence invece sta procedendo con un programma di riatletizzazione e non sarà disponibile”, le parole del tecnico nerazzurro che conferma inoltre l’assenza del nazionale inglese.

Dimarco torna quindi nella lista dei convocati ed è in ballottaggio con Carlos Augusto: il brasiliano è al momento in vantaggio, con Chivu che scioglierà il dubbio sulla corsia sinistra nell’ultima sgambata di domani mattina.

Inter, Chivu ritrova Dimarco per l’Udinese. Calhanoglu verso la panchina

Qualche big potrebbe tirare il fiato, con Calhanoglu tra gli indiziati: “Dobbiamo mettere tutti in condizione, specialmente che è arrivato dal Mondiale. ‘Calha’ già veniva da un infortunio ed è andato a giocare con la Turchia con dei problemi fisici”.

Dimarco abbracciato da Bonny dopo il gol al Genoa
Inter, torna Dimarco (Ansa) – Calciomercato.it

Chivu poi torna sul ko di misura in Champions contro il Real Madrid: “Mi è piaciuta la personalità della squadra, è questa la strada che dobbiamo intraprendere. Siamo abituati a convivere con la pressione: l’importante è la crescita”.

Diouf è stato tra migliori al ‘Bernabeu’ nello scacchiere interista: “Ci dà più soluzioni, gioca con spensieratezza. Ha personalità nell’uno contro uno ed è dura affrontarlo senza raddoppi. Siamo felici dei suoi progressi”, ha sottolineato Chivu nella conferenza pre Udinese di Appiano Gentile.

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