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Juventus sempre interessata a Ismael Koné, le ultimissime

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Bianconeri sempre vigili sul mercato soprattutto per quel che riguarda il centrocampo. 

Cresce l’attesa in casa Juve per il match odierno sul campo del Sassuolo, valido per la quarta giornata di Serie A e in programma alle ore 20,45. Spalletti recupera Sarr, ma continua l’emergenza a centrocampo.

Spalletti
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris starebbe seguendo diversi nomi in vista della finestra invernale di calciomercato: tra questi occhio a Ismaël Koné, classe 2002 del Sassuolo e della Nazionale canadese.

Il calciatore è reduce dalla frattura scomposta di tibia e perone ed è sulla via del recupero. La Juve aspetta ed è pronta ad affondare il colpo.

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3 / 7

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7 / 7

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