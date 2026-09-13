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Gundogan via dal Galatasaray: la Serie A ora sogna

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Il centrocampista tedesco sembra destinato a cambiare squadra già nel corso del mercato invernale.

Ha ormai perso diverse posizioni nelle gerarchie del tecnico Buruk e dall’inizio dell’anno ha disputato appena 11 minuti con la maglia del Galatasaray. İlkay Gündogan appare sempre più lontano dal club di Istanbul e il suo addio potrebbe concretizzarsi già nel mercato invernale.

Kovacic insieme a Gundogan
Gundogan (Ansa) – calciomercato.it

Secondo quanto riferito dal quotidiano turco ‘Sözcu’, la dirigenza del Galatasaray avrebbe deciso di cedere tre calciatori a gennaio, ovvero Gundogan, Ayhan e Wilfried Singo.

Gundogan è un vecchio obiettivo di alcune big di Serie A (Inter e Juventus) e il suo nome potrebbe presto tornare d’attualità: seguiremo con grande attenzione questa vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.

 

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