Sassuolo-Juve, probabili formazioni: Spalletti ha scelto il trequartista

Mancano pochissime ore al match tra neroverdi e bianconeri, ecco le ultime di formazione.
La Juventus si appresta a fare visita al Sassuolo in una delle gare più attese del quarto turno di campionato. I bianconeri vengono dal pareggio interno contro il Milan e vogliono tornare alla vittoria, ma la sfida contro i neroverdi guidati da Aquilani nasconde diverse insidie.
Spalletti conferma il 4-2-3-1 e schiera Nico Gonzalez come trequartista, solo panchina per Woltemade. Ecco le probabili formazioni:
SASSUOLO: Muric, Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Alberto Aquilani
JUVENTUS: Vicario; Kalulu, Silva Nascimento, Lucumí, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceição, González, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti
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