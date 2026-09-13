Milan, c’è una lacuna da colmare: a gennaio serve un nuovo centravanti

Le prime uscite stagionali del Milan hanno lanciato più di un campanello d’allarme in casa rossonera. Uno di questi è riguardante l’attacco che vede i soli Gonçalo Ramos e Francesco Camarda in rosa.

La scelta di avere il solo Francesco Camarda come vice Gonçalo Ramos è stata avallata da Ruben Amorim per dare maggiore responsabilità al ragazzo, pronto a trovare maggiore minutaggio già nelle prossime uscite.

Quello che appare chiaro, però, è che il Milan ha bisogno di un attaccante più esperto in rosa che possa far rifiatare il portoghese o prendere il suo posto quando l’ex PSG è in giornata no e c’è da recuperare un risultato. Lo spazio per Camarda potrebbe non cambiare di molto, ma Gonçalo Ramos potrebbe non essere costretto ad avere il peso dell’attacco rossonero tutto sulle sue spalle.

Va detto, tra l’altro, che tutte le big italiane hanno dalle tre alle quattro punte a disposizione, mentre il Milan ha deciso di puntare su una batteria più ampia di trequartisti.

Appare chiaro, quindi, che oltre ad un nuovo difensore centrale, il Milan dovrà muoversi anche per quello che riguarda l’attacco, andando a regalare a Ruben Amorim una nuova carta per il reparto offensivo.