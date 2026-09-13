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Dimarco recupera per Inter-Udinese? Le ultime da Appiano Gentile

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Il laterale nerazzurro aveva saltato l’impegno in Champions contro il Real Madrid per una distorsione al ginocchio. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni a due giorni dal posticipo di campionato

Sorride Cristian Chivu in vista del match di lunedì sera contro l’Udinese, posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A.

Inter, le condizioni di Dimarco
Federico Dimarco recupera per Inter-Udinese (Ansa) – Calciomercato.it

L’allenatore dell’Inter ritroverà infatti Federico Dimarco, assente nella sconfitta del ‘Bernabeu’ in Champions League con il Real Madrid a causa di un infortunio al ginocchio. Il laterale nerazzurro ha smaltito la distorsione accusato nel big match col Napoli e sarà quindi a disposizione per l’impegno contro i friulani.

Inter, torna Dimarco con l’Udinese: le scelte di Chivu

Questa mattina Dimarco è tornato ad allenarsi interamente in gruppo ad Appiano Gentile, dopo il lavoro parziale con la squadra di venerdì.

Inter-Napoli, conferenza Chivu
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Chivu aspetterà la rifinitura di domani per sciogliere i dubbi sulla titolarità del canterano nerazzurro: nel caso partisse dalla panchina, sarà confermato Carlos Augusto (in gol e tra i migliori contro il Real) sulla corsia mancina.

Per il resto potrebbero esserci un paio di cambi rispetto alla Champions, con Stones che si candida per una maglia da titolare al centro della difesa. Mentre in mediana Zielinski è favorito su Curtis Jones, ballottaggio invece sulla fascia destra tra Diouf e Luis Henrique. 

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