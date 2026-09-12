Voti Atalanta-Cagliari 1-2, colpaccio rossoblu a Bergamo

Il Cagliari vince a Bergamo per 1-2 e ottiene la terza vittoria in quattro partite di questa Serie A con i bergamaschi che cadono per la seconda volta consecutiva.
Sconfitta dolorosa per la squadra di Maurizio Sarri che non riesce ad avere la meglio della formazione di Pisacane che riesce ad ottenere una pesante vittoria in trasferta. Mendy e Maldini per gli ospiti, mentre per i padroni di casa il gol è arrivato da Scamacca. Andiamo a vedere i voti della sfida.
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 6; Bellanova 5,5, Kossounou 5, Scalvini 5,5, Kolasinac 4,5 (68′ Bernasconi 6); Samardzic 5,5 (77′ Raspadori 6), Kessié 6 (85′ Pasalic sv), Ederson 5,5; De Ketelaere 5, Scamacca 7 (68′ Krstovic 6), Rowe 5,5. Allenatore Sarri
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 7; Zé Pedro 6,5 (68′ Sugawara 6), Deiola 7, Rodriguez 6,5, Obert 6; Adopo 6,5, Winks 6, Romano 6,5; Maldini 7 (79′ Kofler 6), Fazzini 6 (57′ Fadera 6); Mendy 7 (79′ Kevin Carlos sv). Allenatore Pisacane
Marcatori: Mendy, Scamacca, rig. Maldini
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