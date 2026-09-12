Palladino ha detto no, clamorosa decisione: c’entra il Napoli

L’allenatore napoletano potrebbe presto tornare in panchina: aggiornamenti importanti sul suo futuro.
Raffaele Palladino si avvicina al ritorno in panchina dopo l’addio dello scorso anno all’Atalanta. Il tecnico campano continua ad essere accostato a diverse squadre italiane e non solo, ma il suo sogno rimane quello di allenare il Napoli. Proprio gli azzurri non vivono un grandissimo momento di forma e vengono da tre sconfitte di fila tra campionato e Champions e, dunque, la situazione va monitorata con grande attenzione.
Intanto lo stesso Palladino – secondo alcune informazioni in nostro possesso – avrebbe già detto no alla Dinamo Kiev, al Trabzonspor e ad alcune compagni di Ligue 1.
Lui aspetta il Napoli, ma molto dipenderà dalle prossime gare che ci diranno qualcosa in più sul futuro di Max Allegri.
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