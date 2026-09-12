La Juve trema, emissari del Manchester United in Italia per Kalulu

Il difensore francese continua a essere accostato con una certa insistenza alla compagine inglese, i dettagli.

Pierre Kalulu è sicuramente uno degli elementi imprescindibili dello scacchiere tattico della Juventus che, non a caso, continua a lavorare per brindare il difensore francese. L’ex Milan, che ha un contratto fino al 2029, potrebbe rinnovare per un altro anno (2030) ma attenzione alle sirene provenienti dall’Inghilterra.

Secondo quanto riportato dal portale tedesco ‘fussball-news’, la dirigenza del Manchester United avrebbe deciso di affondare il colpo per Kalulu e avrebbe addirittura inviato degli emissari in Italia per seguirlo da vicino. Una pessima notizia per Luciano Spalletti e per i tifosi della Juventus.