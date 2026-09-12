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La Juve trema, emissari del Manchester United in Italia per Kalulu

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Il difensore francese continua a essere accostato con una certa insistenza alla compagine inglese, i dettagli. 

Pierre Kalulu è sicuramente uno degli elementi imprescindibili dello scacchiere tattico della Juventus che, non a caso, continua a lavorare per brindare il difensore francese. L’ex Milan, che ha un contratto fino al 2029, potrebbe rinnovare per un altro anno (2030) ma attenzione alle sirene provenienti dall’Inghilterra.

Inter-Juve, il giudizio dell'Aia su Bastoni-Kalulu e l'arbitro La Penna
Bastoni e Kalulu (foto Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riportato dal portale tedesco ‘fussball-news’, la dirigenza del Manchester United avrebbe deciso di affondare il colpo per Kalulu e avrebbe addirittura inviato degli emissari in Italia per seguirlo da vicino. Una pessima notizia per Luciano Spalletti e per i tifosi della Juventus.

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