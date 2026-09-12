Spalletti rilancia Koopmeiners: “Non voleva lasciare la Juve”. La scelta su McKennie

L’allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato sul campo del Sassuolo

La Juventus vuole ritrovare la vittoria per non perdere il passo delle prime della classe, dopo il pareggio riacciuffato nel finale contro il Milan.

Domani ci sarà il Sassuolo di fronte ai bianconeri, che dovranno fare a meno per diverso tempo anche di capitan Locatelli insieme ad altri due titolarissimi come Yildiz e Thuram: “Ci dispiace per ‘Loca’ perché ci tiene tantissimo alla Juve e a questa maglia. La sua assenza adesso responsabilizza un po’ tutti”, ha esordito l’allenatore di Certaldo in conferenza stampa.

Spalletti è salito sul carro di Kolo Muani e crede nell’immediato riscatto dell’attaccante francese: “L’ho incrociato ora prima della conferenza, è venuto al campo cinque ore prima della cena. Significa che ha grande voglia di continuare e determinare”.

🗣 #Juventus – #Spalletti: “Ci dispiace per Locatelli perché ci tiene tantissimo alla Juve, la sua assenza responsabilizza tutti. Kolo Muani ha grande voglia di contribuire e determinare: doveva arrivare per cena, invece è venuto ora al campo” 📲 #SassuoloJuve @calciomercatoit pic.twitter.com/nWzmOAS0IN — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 12, 2026

Juventus, Spalletti pre Sassuolo: “Fuori McKennie, provino per Cambiaso. Sarr disponibile”

Domani sera al ‘Mapei Stadium’ si vedrà l’inedita coppia di centrocampo formata da Koopmeiners e Douglas Luiz.

Spalletti ripone la sua fiducia nell’olandese: “È più libero e più sciolto. Sa fare più ruoli, anche se si esprime al meglio quando si sdoppia tra mediano e mezzala. La sua volontà era quella di restare alla Juventus e ha rinunciato a offerte importanti: questo ci fa piacere. Douglas è una certezza del calcio, aveva bisogno di ritrovare fiducia nelle sue capacità”.

Sul tema recuperi e indisponibili: “McKennie non lo vogliamo rischiare, l’obiettivo è averlo per la partita di giovedì in coppa. Cambiaso domattina farà un provino, mentre Sarr è disponibile. Non parlerò più di infortuni: abbiamo due giocatori per ruolo. Di volta in volta scelgo l’undici titolare, sapendo che ho a disposizione altri 11 titolari forti in panchina”.

Infine la battuta sull’Ad Carnevali: “Mi ha detto talmente tante cose belle del Sassuolo, che domani lo avrei fatto giocare e avrebbe fatto sicuramente il gol dell’ex”, conclude Spalletti.