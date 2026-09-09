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Juventus, Kolo Muani finisce in panchina? Spalletti non ha dubbi

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Il centravanti francese ancora a secco e nel mirino della critica dopo il pareggio contro il Milan: l’annuncio del tecnico bianconero

Gatti si trasforma ancora una volta in bomber di scorta e salva la Juventus dalla sconfitta nel recupero del big match dell’Allianz Stadium contro il Milan.

Le parole di Spalletti su Kolo Muani
Kolo Muani: prova da dimenticare contro il Milan (Ansa) – Calciomercato.it

La mossa della disperazione di Spalletti, con il difensore a segno dopo soltanto tre minuti dal suo ingresso in campo. La ‘Vecchia Signora’ evita un ko che sarebbe stato immeritato, con Gatti che si traveste da centravanti dopo la serata da dimenticare di Kolo Muani.

Il francese ha deluso nuovamente le attese ed è rimasto ancora a secco dopo aver steccato nelle prime due giocate di campionato.

Juventus, Spalletti post Milan: “Sul carro di Kolo Muani e rigioca la prossima”

L’attaccante ex PSG ha giocato nell’ultima parte di gara insieme al neoacquisto Woltemade, quest’ultimo vicino al gol prima del pareggio definitivo di Gatti. Forti critiche per Kolo Muani al fischio finale, con il pubblico bianconero un po’ spazientito per la prova sottotono del numero 9.

Juventus, le parole di Spalletti
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Ci pensa però Luciano Spalletti a prendere le difese del centravanti: “Io ho scelto di salire sul carro di Kolo Muani perché l’abbiamo fortemente voluto e riportato a Torino. Rimango sul quel carro fino alla fine e poi al termine della stagione vedremo dove ci ha portato”, le parole del tecnico in conferenza stampa post Juve-Milan.

Spalletti ha poi aggiunto sulla punta francese in vista della trasferta contro il Sassuolo: “Kolo deve ancor raggiungere la migliore condizione, ma la prossima volta rigioca lui”.

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