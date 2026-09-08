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Raimondo super con il Frosinone, sorride il Bologna ma occhio all’estero

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Antonio Raimondo è assoluto protagonista di queste prime giornate di Serie A con il centravanti del Frosinone che ha messo a segno quattro reti in tre partite, frutto delle due doppiette contro Fiorentina e Venezia.

Antonio Raimondo
Antonio Raimondo tornerà al Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Quattro reti che sono valse sei punti alla squadra di Alvini che aveva ben figurato anche contro la Juventus nella partita d’esordio. Il Frosinone si coccola il suo bomber, ma sorride anche il Bologna che ha ceduto la punta in prestito secco.

Domenico Tedesco avrebbe voluto valutarlo durante l’estate, ma la proposta del Frosinone di prolungare il prestito ha convinto il Bologna e il ragazzo sta trovando il giusto spazio. A fine campionato tornerà in rossoblu anche se iniziano ad arrivare le prime sirene sia dalla Spagna che dall’Inghilterra.

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