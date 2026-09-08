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Roma, colpo di scena Pellegrini: c’è la data del rientro

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Aggiornamenti importanti a Trigoria in vista dei prossimi impegni di Champions League e di campionato.

Entusiasmo alle stelle in casa Roma dopo la straordinaria rimonta ai danni dell’Atalanta in una delle sfide più attese della terza giornata di campionato. I giallorossi sono ora al comando della classifica con 9 punti, in compagnia di Inter e Lazio.

Gasperini dà indicazioni a Pellegrini
Gasperini e Pellegrini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arriva intanto un’altra super notizie per Gian Piero Gasperini e per tutti i sostenitori giallorossi. Lorenzo Pellegrini, infatti, si avvina a grandi passo al ritorno in campo: stando a quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista della Roma si sarebbe ormai messo definitivamente alle spalle i guai fisici accusati nell’ultimo periodo e dovrebbe addirittura essere convocato già per la prossima sfida di Champions League contro il Fenerbahce che si discuterà giovedì 10 settembre. Gasp, dunque, può sorridere in vista delle prossime sfide.

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