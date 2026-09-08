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Niente rinnovo: il Milan va verso la separazione con Loftus-Cheek a fine stagione | CM

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Il destino di Ruben Loftus-Cheek appare essere lontano dal Milan con il centrocampista inglese che potrebbe dire addio ai rossoneri alla fine del campionato in corso.

Ruben Loftus-Cheek
Loftus-Cheek verso l’addio al Milan a fine stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

Seppur utilizzato con regolarità da Ruben Amorim in questa prima parte di stagione, il futuro di Loftus-Cheek appare lontano dal club meneghino con il Milan che non appare intenzionato a rinnovare il contratto del calciatore.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, le trattative per il rinnovo dell’inglese sarebbero ferme con il club che appare pronto a salutare il centrocampista ex Chelsea alla fine del campionato in corso, salutandolo senza incassare nulla dal suo cartellino ed alla naturale scadenza del contratto.

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