Niente rinnovo: il Milan va verso la separazione con Loftus-Cheek a fine stagione | CM

Il destino di Ruben Loftus-Cheek appare essere lontano dal Milan con il centrocampista inglese che potrebbe dire addio ai rossoneri alla fine del campionato in corso.
Seppur utilizzato con regolarità da Ruben Amorim in questa prima parte di stagione, il futuro di Loftus-Cheek appare lontano dal club meneghino con il Milan che non appare intenzionato a rinnovare il contratto del calciatore.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, le trattative per il rinnovo dell’inglese sarebbero ferme con il club che appare pronto a salutare il centrocampista ex Chelsea alla fine del campionato in corso, salutandolo senza incassare nulla dal suo cartellino ed alla naturale scadenza del contratto.