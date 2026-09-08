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Ufficiale, il nuovo attaccante è Vardy: colpo di scena

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L’attaccante inglese classe ’87 ha firmato: ecco dove giocherà nel corso di questa stagione.

Dopo l’esperienza alla Cremonese dove ha collezionato in tutto 29 presenze e 7 reti, Jamie Vardy torna in Inghilterra. L’attaccante di Sheffield non ne vuole sapere di smettere e, a quasi 40 anni, si appresta a iniziare una nuova entusiasmante avventura.

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Pallone – Calciomercato.it

Vardy indosserà la maglia del Burnley, squadra che milita in Championship (la Seconda Divisione inglese). A renderlo noto in queste ore è lo stesso club attraverso questo comunicato ufficiale: “Siamo lieti di annunciare la firma dell’esperto attaccante Jamie Vardy con un contratto fino alla fine della stagione corrente. Benvenuto al Burnley, Jamie“.

Una svolta davvero clamorosa e inaspettata almeno fino a qualche settimana fa, quando si era addirittura parlato di un possibile ritiro per l’ex Leicester.

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