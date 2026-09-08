Batosta Juve, Locatelli fuori 6 mesi: le soluzioni per Spalletti

Grave infortunio al menisco del ginocchio per il capitano della Juventus, che si rivedrà in campo solo nel 2027. Altro ko pesante dopo Yildiz e Thuram per il tecnico bianconero

Non c’è pace per la Juventus e Spalletti, che rischiano di perdere per diversi mesi anche Manuel Locatelli.

Il capitano ha rimediato un infortunio al ginocchio destro (lesione del menisco esterno) durante il match di domenica contro il Milan, dove aveva comunque terminato la gara. Il problema però non era da catalogare come un semplice fastidio, ma un infortunio ben più grave come hanno svelato gli esami strumentali a cui si è sottoposto nelle scorse ore il 28enne centrocampista.

Juventus, Locatelli torna solo nel 2027: le idee di Spalletti tra campo e mercato

Locatelli sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, come già successo nei giorni scorsi ad altri due titolarissimi dello scacchiere di Spalletti come Yildiz e Thuram. Il capitano sarà operato a Lione e rischia dai 4 ai 6 mesi di stop.

Probabile per lui la fine anticipata del 2026 e un rientro in campo solo nel nuovo anno. Assenza anche questa pesantissima per Spalletti, che dovrà trovare delle alternative in mezzo al campo tra uomini e un possibile cambio di modulo. Certamente ci sarà più spazio per Koopmeiners insieme a Douglas Luiz e Sarr, mentre potrebbero arretrare in mediana McKennie e Nico Gonzalez.

Da prendere in considerazione anche l’avanzamento di Cambiaso, oltre alla promozione in prima squadra del baby dalla Next Gen Owusu. Da non scartare, inoltre, un ritorno sul mercato degli svincolati e l’idea Brozovic.