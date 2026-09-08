Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Batosta Juve, Locatelli fuori 6 mesi: le soluzioni per Spalletti

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Grave infortunio al menisco del ginocchio per il capitano della Juventus, che si rivedrà in campo solo nel 2027. Altro ko pesante dopo Yildiz e Thuram per il tecnico bianconero

Non c’è pace per la Juventus e Spalletti, che rischiano di perdere per diversi mesi anche Manuel Locatelli.

Juventus, lungo stop per Locatelli
Grave infortunio per Manuel Locatelli (Ansa) – Calciomercato.it

Il capitano ha rimediato un infortunio al ginocchio destro (lesione del menisco esterno) durante il match di domenica contro il Milan, dove aveva comunque terminato la gara. Il problema però non era da catalogare come un semplice fastidio, ma un infortunio ben più grave come hanno svelato gli esami strumentali a cui si è sottoposto nelle scorse ore il 28enne centrocampista.

Juventus, Locatelli torna solo nel 2027: le idee di Spalletti tra campo e mercato

Locatelli sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, come già successo nei giorni scorsi ad altri due titolarissimi dello scacchiere di Spalletti come Yildiz e Thuram. Il capitano sarà operato a Lione e rischia dai 4 ai 6 mesi di stop.

Juventus, le parole di Spalletti
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Probabile per lui la fine anticipata del 2026 e un rientro in campo solo nel nuovo anno. Assenza anche questa pesantissima per Spalletti, che dovrà trovare delle alternative in mezzo al campo tra uomini e un possibile cambio di modulo. Certamente ci sarà più spazio per Koopmeiners insieme a Douglas Luiz e Sarr, mentre potrebbero arretrare in mediana McKennie e Nico Gonzalez. 

Da prendere in considerazione anche l’avanzamento di Cambiaso, oltre alla promozione in prima squadra del baby dalla Next Gen Owusu. Da non scartare, inoltre, un ritorno sul mercato degli svincolati e l’idea Brozovic. 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU