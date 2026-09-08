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Juve con gli uomini contati a centrocampo: rispunta l’idea Brozovic | CM

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Il centrocampista croato è attualmente svincolato ed è stato accostato anche alla Lazio nell’ultimo periodo.

La maledizione infortuni colpisce ancora una volta la Juventus. Dopo Cabal, Cambiaso, Sarr, McKennie, Thuram, Yildiz ed Ekhator, il tecnico Spalletti perde anche Manuel Locatelli che ha accusato un problema al menisco dopo la sfida di domenica sera contro il Milan.

Brozovic in maglia Inter
Brozovic – Calciomercato.it

Il centrocampista classe ’98 si sottoporrà nelle prossime ore agli accertamenti del caso, ma sembra ormai scontato l’intervento chirurgico che potrebbe tenerlo fermo ai box addirittura 3 mesi.

Spalletti, dunque, si ritrova con gli uomini contati in mezzo al campo e – secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – la dirigenza di corso Galileo Ferraris starebbe pensando di attingere dal mercato degli svincolati per ovviare a questa emergenza. Il nome che maggiormente stuzzica la fantasia di Carnevali e Massara rimane quello di Marcelo Brozovic, che è attualmente senza squadra dopo l’addio all’Al-Nassr.

L’ex Inter, che ha 33 anni, potrebbe tornare davvero utile alla causa bianconera grazie alla grande tecnica e al suo carisma: come andrà a finire?

 

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