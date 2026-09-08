Paratici ha pensato a Conte, idea per la panchina della Fiorentina

Dopo l’esonero di Fabio Grosso come allenatore della Fiorentina, Fabio Paratici ha pensato ad Antonio Conte per la panchina viola.

Stando a quanto affermato da La Nazione, il sogno del direttore sportivo dei viola era rappresentato dall’ex allenatore di Inter, Juventus e Napoli, ma ha dovuto accantonare immediatamente l’ipotesi.

L’alto ingaggio percepito da Conte nelle sue ultime esperienze e le garanzie tecniche che avrebbe chiesto l’ex CT della nazionale hanno frenato l’idea con Paratici che ha virato sul ritorno di Paolo Vanoli, autore di un ottimo lavoro durante la scorsa stagione con i viola.