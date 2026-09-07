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Raimondo e Cissè nel mirino di Mancini: doppia opzione per la nazionale

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Roberto Mancini sta lavorando alle convocazioni in vista delle partite di Nations League che attendono la nazionale italiana con il CT che sta guardando con interesse a quello che accade nel campionato italiano di Serie A.

Mancini
Roberto Mancini lavora ai convocati (Ansafoto) – calciomercato.it

Due calciatori che stanno facendo molto bene sono finiti nel mirino del CT della nazionale italiana con Alphadjo Cissè del Milan e Antonio Raimondo del Frosinone che stanno attirando l’attenzione del commissario tecnico.

Due reti in tre partite per il giovane trequartista del Milan, tra cui quello allo Stadium contro la Juventus, mentre sono quattro le reti per il centravanti del Frosinone di proprietà del Bologna.

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