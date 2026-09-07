Juve-Milan non è finita: 40 milioni per la firma

La sfida tra bianconeri e rossoneri si trasferisce dal campo alle scrivanie

In campo, Juventus e Milan si sono spartiti la posta in palio, pareggiando per 1-1 il big match di domenica 6 settembre, ma la sfida tra bianconeri e rossoneri è destinata a proseguire sull’insidioso terreno del calciomercato.

La sessione estiva, d’altronde, seppur caratterizzata da un discreto attivismo, non ha colmato del tutto le lacune presenti nelle rose a disposizione di Luciano Spalletti e Ruben Amorim, che a gennaio potrebbero bussare nuovamente alla porta dei propri dirigenti.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, Vecchia Signora e Diavolo potrebbero entrare in rotta di collisione per un profilo da 35-45 milioni di euro, già accostato al calcio italiano in passato.

Stando a fussballdaten.de, bianconeri e rossoneri sono pronti a sfidare Arsenal e Manchester United per Daniel Svensson. Terzino sinistro di ruolo, il 24enne di Stoccolma può giocare anche al centro della difesa e, come detto, difficilmente il Borussia Dortmund lo lascerà partire per cifre lontane dalla valutazione di cui sopra.