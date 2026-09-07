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Panchine bollenti in Serie A: dopo Grosso rischiano in due

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L’esonero di Grosso dalla panchina della Fiorentina è stato il primo in Serie A con il tecnico che è stato sostituito da Vanoli, già ex allenatore viola durante la scorsa stagione.

Palla Serie A
Esoneri in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

In questo momento ci sono due allenatori in Serie A che vedono scottare la propria panchina: Daniele De Rossi e Domenico Tedesco.

Il Genoa è a quota zero punti dopo tre giornate ed è chiamato subito ad invertire la tendenza per non rischiare di restare invischiato nelle zone basse della classifica. Il Bologna, dopo tre giornate, ha un solo punto, conquistato all’ultimo contro il Sassuolo in una partita conclusa con la rimonta dei rossoblu.

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