Lazio, rinforzo a zero: arriva uno svincolato di lusso

La società biancoceleste mette a segno un altro colpo in entrata: ecco chi si trasferisce nella capitale.

La Lazio mette a segno un altro colpo di mercato: si tratta del settimo rinforzo per Gennaro Gattuso in vista di una stagione che si preannuncia davvero complessa.

Secondo quanto riferito in queste ore da Fabrizio Romano, la Lazio avrebbe raggiunto l’intesa definitiva per l’arrivo di Diogo Leite, difensore portoghese classe ’99 e attualmente svincolato.

L’ex Union Berlino, che in passato ha indossato anche le maglie di Porto e Braga, firmerà un contratto fino a giugno 2029 più opzione fino al 2030. Lazio, dunque, che regala un nuovo rinforzo a Gattuso e che si candida a essere tra le sorprese di questo campionato.