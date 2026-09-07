Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Firma con l’Inter, è ufficiale: Chivu al settimo cielo

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Buonissime notizie in casa nerazzurra dopo la vittoria in rimonta contro il Napoli, ecco tutti i dettagli.

Inter, rinnovo Esposito
Pio Esposito (Ansa) – Calciomercato.it

Altra splendida notizia in casa Inter dopo la vittoria in rimonta contro il Napoli nel big match della terza giornata di Serie A. Il club nerazzurro, infatti, blinda uno dei calciatori più importanti della rosa a disposizione di Chivu, ovvero Pio Esposito.

Ecco il comunicato apparso in queste ore sui canali ufficiali dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Francesco Pio Esposito: l’attaccante classe 2005 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2032“.

Nonostante il pressing di diverse squadre, l’attaccante napoletano classe 2005 indosserà dunque la casacca nerazzurra ancora per diverse stagioni.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU