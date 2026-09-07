Firma con l’Inter, è ufficiale: Chivu al settimo cielo

Buonissime notizie in casa nerazzurra dopo la vittoria in rimonta contro il Napoli, ecco tutti i dettagli.
Altra splendida notizia in casa Inter dopo la vittoria in rimonta contro il Napoli nel big match della terza giornata di Serie A. Il club nerazzurro, infatti, blinda uno dei calciatori più importanti della rosa a disposizione di Chivu, ovvero Pio Esposito.
Ecco il comunicato apparso in queste ore sui canali ufficiali dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Francesco Pio Esposito: l’attaccante classe 2005 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2032“.
Nonostante il pressing di diverse squadre, l’attaccante napoletano classe 2005 indosserà dunque la casacca nerazzurra ancora per diverse stagioni.